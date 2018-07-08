عملية جراحية ناجحة تنقذ امرأة من "حمل كاذب"!

ظنت امرأة من سكان ولاية ألاباما الأمريكية أنها حامل، ولكن بعد عملية جراحية، اتضح أنها تحمل كيسا على المبيض وزنه 20 كلغم.

وعانت كايلا بان (30 سنة) من آلام رافقتها زيادة كبيرة وسريعة نسبيا في وزنها، ولم يكن من الأطباء الذين راجعتهم سوى أن اقترحوا عليها ضرورة تخفيض وزنها.

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ومع فشلها في ذلك، واستمرار زيادة وزنها باضطراد، بدا وكأنها حامل في الشهر التاسع، حتى أن البعض تصوّروا أنها حامل بتوأم أو أكثر.

ولكن، بعد إجراء الفحوص والتحليلات اللازمة في شهر مايو الماضي، اتضح أن السبب الحقيقي لمشكلتها هو ورم حميد فوق المبيض، يتكون من "كيس ليفي مخاطي"، وزنه 20 كيلوغراما. وأعلن غريغوري جونس، أخصائي أمراض النساء، الذي شارك في إجراء العملية الجراحية، أن هذا الكيس هو أكبر كيس رآه على الإطلاق.

يذكر أنه في فبراير الماضي، أُعلن عن استئصال ورم، وزنه 34 كيلوغراما، كان في مبيض امرأة عمرها 57 سنة، وكان يحتل 80% من تجويف بطنها.

المصدر: لينتا. رو