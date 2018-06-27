خطر يحدق بالنساء اللواتي يعانين من اضطرابات النوم!

كشفت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا في نيويورك أن النساء اللواتي يعانين من مشاكل النوم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بأمراض القلب.

ويقول العلماء إن التأثيرات الخطرة للأرق تستمر حتى لو تمكنت النساء من النوم مدة 7 إلى 9 ساعات، بين الحين والآخر. وأوضحوا أن النساء يعانين أكثر من الرجال من مشاكل النوم، ويُعتقد أن الأرق أكثر شيوعا بينهن، كما أن تأثيراته أسوأ على صحتهن.

وبحثت الدراسة في الصلة بين ضغط الدم والنوم لدى أكثر من 300 امرأة. وأشارت النتائج إلى ضرورة زيادة الاهتمام بأنماط النوم لدى النساء، عند مراجعة الطبيب.

إقرأ المزيد

ووجد العلماء أن اضطرابات النوم أو الأرق بشكل كبير، ترفع ضغط الدم لدى المرأة. كما أدى انخفاض ساعات النوم إلى زيادة خطر إصابة النساء بالتهابات الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى أمراض قاتلة.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يعانون من مشاكل النوم، بما في ذلك العمل لساعات طويلة والتوتر وشرب الكحول.

وشملت الاضطرابات الشديدة حالات أكثر خطورة مثل توقف التنفس أثناء النوم. ووجد العلماء أن ضغط الدم لدى النساء اللواتي يعانين من اضطرابات خفيفة، أعلى منه عند اللواتي لا يعانين من اضطرابات النوم.

يذكر أن أكثر من ثلث البالغين لا يحصلون على قسط كاف من النوم، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ويقوم الجسم بإنعاش نفسه من خلال الحصول على قسط كاف من النوم، يعتبر ضروريا للحفاظ على صحة جسمانية وعقلية جيدة.

المصدر: ديلي ميل