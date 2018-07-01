الكشف عن انتشار وباء "وهمي" غامض بين البشر

اشتبه باحثون من مستشفى "مايو" في انتشار أعراض "إصابات وهمية" بين سكان الأرض بمرض غامض، يشعر المصاب به بوجود كائنات غريبة في جسمه.

وتشير المقالة المنشورة في مجلة JAMA Dermatology إلى أن عدد المصابين بهذا المرض الغامض قد يصل إلى مليوني شخص في العالم.

وتعد الإصابة الوهمية "morgellonova" اضطرابا مجهول السبب، يدفع المريض إلى الاعتقاد بوجود كائنات غريبة تعيش داخل جسمه، أو يشعر بمسببات غير حية للأمراض، مثل "الألياف". ويترافق ذلك مع رفض المريض لتصديق نتائج التحاليل التي يجريها، والتي تبين بوضوح عدم إصابته بأي أمراض، وكذلك يرفض الخضوع للفحص النفسي.

ووفقا لإحصائيات علماء الأوبئة، يصاب بهذا المرض 1.9 شخص من بين كل 100 ألف، لكن العلماء لا يمتلكون أية معلومات دقيقة عن آلية انتشار هذا المرض بين البشر.

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كما يبلغ متوسط عمر من يشتكون من هذا المرض 64.5 سنة، في حين أن هناك 7 أشخاص تجاوزوا الـ 80 عاما، وطفلا عمره 12 سنة اشتكوا أيضا من هذا المرض، الذي ينتشر بنسبة أكبر بين النساء (40-59 سنة)، حيث تشير الإحصائيات الجديدة إلى عدد 27.3 إصابة، بين كل 100 ألف امرأة.

وللحصول على نتائج تشخيص صحيحة، يؤكد الخبراء على أنه لا بد من إجراء دراسات مفصلة بأخذ جميع العوامل المسببة للأمراض، بما في ذلك مثلا أمراض الحساسية.

المصدر: لينتا. رو