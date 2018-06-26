نظام غذائي يخفض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 65%

أكد باحثون من جامعة فلوريدا على أن اتباع نظام غذائي صحي متوازن يمكن أن يخفض خطر الموت بالسرطان بنسبة تصل إلى 65%.

واقترح العلماء على المرضى اتباع نظام غذائي صحي متوازن غني بالخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات والحليب، وفاجأتهم النتائج التي حصلوا عليها.

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وأكد العلماء على ضرورة أن تنشر هذه الحمية وأن تصل نتائجها إلى جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث أن الحمية القائمة على نظام غذائي متوازن فاقت في قدرتها على خفض نسبة الوفيات بسبب السرطان بعض الأدوية الحديثة.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما