 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 19 آخرين بهجوم "النصرة" على قريتين في ريف السويداء

اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول

الصحة

اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/keve

اكتشفت مجموعة من العلماء الأمريكيين، أن لقاحات BCG قد تكون العلاج المطلوب لداء السكري من النوع الأول.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الدراسة الأمريكية أثبتت أن اللقاح، الذي يستخدم للوقاية من الإصابة بالسل، يخفض مستويات السكر في الدم لدى مستخدميه.

وتبين أن نسبة السكر في دم الذين تلقوا هذا اللقاح، اقتربت بعد ثلاث سنوات من اللقاح من مستوياتها  لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

إقرأ المزيد
هل المحليات أقل ضررا من السكر؟

وتشير أبحاث سابقة إلى أن اللقاح المذكور يولد مواد تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة أنسجة الجسم، حيث من المعروف أن مرض السكر من النوع الأول يظهر عندما تتعرض البنكرياس للهجوم مما يمنعها من إنتاج الإنسولين.

ويضيف البحث أن اللقاح قد يزيد أيضا من امتصاص الخلايا للغلوكوز مما يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بتقنية 360 درجة.. ترقب وآمال في صفوف المشجعين في انتظار نتيجة مباراة تونس وبلجيكا بمونديال روسي
شاهد بتقنية 360 درجة.. ترقب وآمال في صفوف المشجعين في انتظار نتيجة مباراة تونس وبلجيكا بمونديال روسي