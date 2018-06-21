اكتشاف سبب غير متوقع للإصابة بالأرق الدائم!

حذرت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميسوري-كولومبيا من أن ليلة واحدة فقط من شرب الخمر قد تجعل النوم أكثر صعوبة لبقية الحياة.

ويقول فريق البحث إن الأمر يتطلب 4 مشروبات كحولية في جلسة واحدة فقط، لإلحاق الضرر بجين ينظم عملية النوم، ما قد يتسبب في الإصابة بأرق دائم.

وقال المؤلف الرئيسي للبحث، الدكتور ماهيش تاكر، وهو أستاذ في علم الأعصاب بجامعة ميسوري-كولومبيا، إن "النوم مشكلة كبيرة للمدمنين على الكحول. وإذا كنت تشرب الخمر، ستشعر بالحرمان من النوم في اليوم التالي وستحتاج إلى شرب المزيد من الكحول للخلود إلى النوم".

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وبالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتعريض الفئران لمستويات شراهة الشرب التي رصدت لدى البشر. وفي الساعات التالية، شهدت الفئران زيادة كبيرة في حركة العين أثناء النوم. ولم تظهر أي زيادة في الأدينوسين (مادة كيميائية تعزز النوم) ولا حتى الرغبة في النوم.

واكتشف الفريق أن تناول مشروب كحولي يقلل من نشاط الجين الذي يتحكم بالنوم ويعرف باسم "ENT1".

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وأوضح الباحثون أن الأمر كان مفاجئا، حيث توقعوا أن يتأثر الجين بعد عدة جلسات من شرب الخمر، وليس واحدة فقط. وأشاروا إلى أن الدراسة الجديدة لا توضح فقط كيف يمكن أن يؤدي الإكثار من شرب الخمر إلى اضطراب النوم، بل قد يسلط الضوء على كيفية تأثير اضطرابات النوم سلبا على الأشخاص، لتدفعهم إلى إدمان الكحول.

ووفقا للمعهد الوطني للإدمان على الكحول، فإن شرب الخمر نمط يجعل تركيز الكحول في الدم يصل إلى 0.08 غرام أو أكثر. ويحدث هذا عادة عندما يستهلك الرجل 5 كؤوس كحول أو أكثر، أو تستهلك النساء 4 مشروبات أو أكثر، خلال ساعتين فقط.

وهناك بالفعل مخاطر معروفة على المدى القصير عندما يتعلق الأمر بشرب الخمر، بما في ذلك الرؤية المشوهة وضعف الذاكرة.

يذكر أن واحدا من كل 6 بالغين في الولايات المتحدة يشرب الخمر 4 مرات على الأقل شهريا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا