روسيا تحدد موقفها من بدائل تدخين التبغ

أعلن مصدر مطلع في تصريح لصحيفة "آر بي كا" أن بدائل التدخين مثل السجائر الإلكترونية والنرجيلة ستعامل وفق قانون موحد لمكافحة التدخين في روسيا، ولن يصدر بشأنها قانون خاص.

وتمت مناقشة مسألة تنظيم سوق السجائر الإلكترونية وغيرها من بدائل السجائر التقليدية في اجتماع عقد، يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري، بمشاركة نائبي رئيس الحكومة الروسية، دميتري كوزاك، وتاتيانا غوليكوفا.

وقرر المجتمعون عدم تشريع أي قانون منفصل خاص ببدائل التدخين، بل معاملتها وفق التشريعات الفدرالية الموحدة المعمول بها لمكافحة التدخين (قانون حماية صحة المواطنين من تأثير دخان التبغ والآثار المترتبة على استهلاكه).

إقرأ المزيد

وأشار المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية إلى أن هذا القرار "صحيح ويتفق مع الدراسات العلمية الحديثة والمعايير الدولية".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية كانت قد أعدت، في يناير 2018، مشروع قانون يتضمن مساواة السجائر الإلكترونية وبدائل التدخين الأخرى بالسجائر التقليدية. ويشير مشروع القانون إلى أن السجائر الإلكترونية لا يمكن بيعها لغير البالغين، ويؤكد ضرورة تقليص الدعاية لها.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما