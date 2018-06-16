ما هي فوائد خرق الحمية الغذائية؟

أكد أخصائيو التغذية فوائد اضطرابات نظم الحمية الغذائية وكسرها بانتظام، في دراسة نشرتها مجلة "Consumer Psychology".

وذكرت صحيفة ذي صن أن خرق نظام الحمية الغذائية مرة أو مرتين في الأسبوع يساعد على زيادة حرق الدهون في جسم الإنسان، بحسب أطباء التغذية.

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وتعود الفائدة من هذه الخروقات إلى أن الغذاء الدسم يساعد الجسم الذي تعود على كمية حريرات محددة بسبب الحمية، على تصديق أنه ليس في "وضعية التجويع" وبالتالي لا يحتاج إلى تخزين الدهون.

كما أن لخرق أنظمة الحمية تأثيرا نفسيا مهما إذ يساعد "التهاون" أحيانا في الحمية على استمراريتها بشكل أفضل لأن الإنسان لا يشعر بالحرمان من بعض المواد الغذائية التي يحبها.

وأضاف أخصائيو التغذية أن هذا الأسلوب مفيد بشرط عدم المبالغة وتكرار كسر الحمية لأكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو