علماء روس يبتكرون علاجا آمنا للسرطان

أكدت وزارة الصحة الروسية أن علماء من ضواحي موسكو طوروا طريقة جديدة لعلاج سرطان العقد الليمفاوية.

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وقال دميتري ماركوف، وزير الصحة في ضواحي موسكو، إن علاج الغدد الليمفاوية المطور (المعالجة الضوئية) يخضع للأبحاث السريرية في معهد موسكو الإقليمي باسم فلاديميرفسكي.

ويساعد العلاج الضوئي على استبدال العلاج الكيميائي التقليدي الذي يحمل آثارا جانبية سلبية خطيرة، بشكل فعال جدا.

وعند استخدام العلاج الضوئي، يدخل دم المريض إلى جهاز خاص حيث يتم حضن الخلايا المناعية لمدة 24 ساعة. وبعد ذلك، يتم حقنها مرة أخرى في المريض. وتتضاعف بذلك فعالية الاستجابة المناعية عشرات المرات، ويتم تدمير الورم دون آثار جانبية خطيرة.

وتتميز هذه الطريقة المبتكرة في العلاج بعدم إتلاف الخلايا السليمة كما كان يحدث سابقا في الطرق التقليدية لعلاج السرطان.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو