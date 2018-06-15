ما دور فيتامين (د) في درء خطر سرطان القولون؟

أظهرت دراسة دولية جديدة أن ارتفاع مستويات فيتامين (د) يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

ويُعرف فيتامين (د) الموجود في الأسماك الدهنية والذي ينتجه الجسم بمساعدة أشعة الشمس، بأهميته في تعزيز مقاومة أورام المعدة خاصة لدى النساء.

وتضيف الدراسة المنشورة على الإنترنت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، التي تقودها كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد TH Chan، وزنا لنظرية مشتبه بها منذ فترة طويلة، ولم تثبت حتى الآن. وتقترح أيضا أن الكمية المثلى من فيتامين (د)، قد تكون أعلى مما تقترحه الإرشادات الحالية.

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وأجرى الباحثون تحليلا لأكثر من 5700 حالة إصابة بسرطان القولون، ووجدوا أن أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين (د) لديهم خطر أعلى بنسبة 31% للإصابة أثناء متابعة حالتهم بعد 5 سنوات.

وارتبطت صحة العظام القوية التي تتأثر بمستويات فيتامين (د)، بمخاطر أقل بنسبة 22%. واستمرت هذه الروابط حتى بعد ضبط عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون المعروفة.

يذكر أن سرطان القولون هو ثالث أكثر السرطانات شيوعا وثالث الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان، لدى كل من الرجال والنساء في الولايات المتحدة، مع حوالي أكثر من 140 ألف إصابة جديدة، وأكثر من 50 ألف حالة وفاة متوقعة خلال عام 2018.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا