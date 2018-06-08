البرلمان الروسي يدرس منح المواطنين عطلة إضافية للفحص الطبي

يدرس البرلمان الروسي قريبا مشروع قانون يقضي بمنح المواطنين يوم عطلة واحدا مدفوع الأجر لإجراء الفحص الطبي السنوي العام.

ويتوقع أن ينظر مجلس الدوما في المشروع بصيغته الأولى، في 14 يونيو الجاري. كما يدرس مجلس الدوما اقتراحا بإدخال تعديلات بهذا الشأن في ميثاق العمل للاتحاد الروسي.

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وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن الحصول على يوم عطلة إضافي سيمكّن الروس من الإسراع في الخضوع للفحص الطبي العام، للكشف عن إصابتهم بالأمراض مبكرا، ما يضمن نتائج أفضل عند العلاج.

وأوضح رئيس لجنة السياسة الاجتماعية في مجلس الدوما، فاليري ريازانسكي، أن القانون سيطال بالدرجة الأولى المسنين العاملين وكذلك الموظفين في المرافق الإنتاجية الضارة.

المصدر: فيستي.رو

يفغيني دياكونوف