أغنية مشهورة قد تنقذ حياة الكثيرين!

أكد أطباء جامعة برشلونة أن أغنية ماكارينا تساعد على إنقاذ حياة المصابين بالجلطات القلبية والأوعية الدموية.

وقال الأطباء إن "أغنية ماكارينا لفرقة لوس ديل ريو الإسبانية يمكن أن تنقذ مرضى القلب في الحالات الإسعافية عند إجراء مساج غير مباشر للقلب، لأن إيقاعها سجل 103 ضربات في الدقيقة، ما يتوافق مع عدد نبضات القلب في الدقيقة".

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وشارك في التجربة 164 طالبا متطوعا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، الأولى تمسج القلب وتضغط عليه بحسب إيقاع أغنية ماكارينا، والثانية تضغط على القلب وفقا لجهاز "رقاص الإيقاع"، والمجموعة الثالثة لم تستخدم أي وسيلة مساعدة لضبط دقات القلب.

ووجد الأطباء بعد دقيقتين من تجربة التدليك القلبي أن أفضل النتائج كانت لدى الطلاب الذين استخدموا جهاز "رقاص الإيقاع" وحافظوا على الوتيرة الصحيحة (100-120) نبضة في الدقيقة الواحدة بنسبة 91%. وجاء في المرتبة الثانية الطلاب الذين غنوا أغنية ماكارينا بنسبة نجاح وصلت إلى 71%. أما طلاب المجموعة الثالثة فكانوا الأسوأ واستطاعوا الحفاظ على النبض المطلوب في 21% من الحالات.

واستنتج معدو الدراسة أن طلاب المجموعة الثانية الذين استخدموا أغنية ماكارينا هم الأكثر نجاحا في ضبط دقات القلب وإنقاذ المرضى لأنهم استخدموا إيقاع الأغنية السهل. ولأن وجود جهاز "رقاص الإيقاع" لم ولن يكن في المتناول في أغلب الحالات الطارئة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو