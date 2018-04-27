فائدة غير متوقعة لاستخدام صودا الخبز

اكتشف علماء من الكلية الطبية في جورجيا أن تناول صودا الخبز يقلل بدرجة كبيرة من التهابات أمراض المناعة الذاتية.

ويفيد موقع "MedicalXpress" بأن الباحثين بينوا أن الصودا تحفز إفراز كمية كبيرة من حمض المعدة الضروري لهضم الطعام. ويساعد هذا الحمض على قتل البكتيريا المرضية ويقلص العبء على الطحال الذي يساهم في تعزيز المناعة ضد الميكروبات.

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وبينت نتائج الاختبارات أن الفئران التي أعطيت محلول الصودا انخفض لديها عدد الخلايا المناعية التي تثير رد فعل الالتهابات.

كما تزيد الصودا من عدد الخلايا المضادة للالتهابات، وساعدت في استعادة وظيفة الكلى عند الفئران التي كانت تعاني من مرض مزمن، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام.

وتشمل أمراض المناعة الذاتية اضطرابات في الجهاز المناعي، تسبب إنتاج أجسام وخلايا لمفاوية مضادة لأنسجة الجسم السليمة.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما