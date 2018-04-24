ما هي علاقة الارتجاج بمرض باركنسون؟

اكتشف علماء أمريكيون صلة بين ارتجاج الدماغ والأمراض العصبية المستعصية بعد 12 عاما من البحوث المختصة.

وأكد الباحثون أن إصابة دماغية واحدة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض باركنسون، وهذا ما أكدته دراسة نشرت في مجلة علم الأعصاب التي تنشرها جمعية أطباء الأعصاب الأمريكية.

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وحلل الباحثون بيانات أكثر من 300 ألف من قدامى المحاربين الأمريكيين لمدة 12 سنة، من عام 2002 إلى عام 2014. ووجد العلماء، عقب تحليل حالات الإصابة بالأمراض العصبية، أن خطر الإصابة بمرض باركنسون لدى الذين عانوا من ارتجاج في الدماغ بلغ 71%.

كما بينت الدراسة أن المصابين بارتجاج (معتدل)، يرتفع لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 56%. أما الذين أصيبوا بالارتجاج ويعانون أيضا من مرض السل فإن نسبة الإصابة بالأمراض العصبية ترتفع لديهم بنسبة 83%.

المصدر: لايف.رو

خالد ظليطو