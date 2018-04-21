أطباء يكشفون عن "وصفة الحياة" بعد الإصابة بنوبة قلبية

اكتشف أطباء قلب سويديون أن النشاط البدني يساعد في تجنب الموت المبكر للأشخاص الذين عانوا من نوبة قلبية في وقت سابق من الحياة.

ويفيد موقع EurekAlert بأن الأطباء قاموا بدراسة شارك فيها أكثر من 22 ألف شخص، أصيبوا باحتشاء عضلة القلب (الجلطة) خلال أعوام 2005-2013.

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وقيم الأطباء مستوى نشاط المشاركين البدني مرتين بعد 6-10 أسابيع وبعد سنة من إصابتهم بالنوبة القلبية. وقد أشار كل مشترك خلال تقييم حالته إلى معدل ممارسته للتمارين البدنية خلال الأسبوع المنصرم، على ألا تكون مدتها أقل من 30 دقيقة. وسمحت النتائج للعلماء بتحديد مقدار التغير الحاصل في العضلات بعد النوبة القلبية.

وبلغ متوسط الذين فارقوا الحياة خلال 4.2 سنة حوالي 1087 مريضا. أما خطر الموت فكان أعلى عند الذين لم يكن لديهم نشاط بدني. كما ساعد النشاط البدني المنخفض في تراجع احتمال الوفاة بنسبة 37%، في حين تسببت ممارسة التمارين البدنية بصورة منتظمة بخفض احتمال الموت بنسبة 59%.

ويرى العلماء أنه من الضروري للمصابين باحتشاء عضلة القلب ترك التدخين وتناول الأطعمة الصحية والاهتمام بممارسة التمارين على الأقل مرتين في الأسبوع.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما