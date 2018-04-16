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روسيا تفتتح مختبرا جديدة لعلم المناعة

الصحة

روسيا تفتتح مختبرا جديدة لعلم المناعة
visualrian.ru/Sergey pyatyakov
صورة أرشيفية
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أعلنت الجمعية الروسية للدراسات المتقدمة عن افتتاح مختبر جديد تابع لها متخصص بعلوم الطب والمناعة.

ويقع المختبر الجديد في المبنى التابع لوكالة الطب البيولوجي في روسيا، والتي تعتبر من أبرز المؤسسات العلمية المتخصصة بعلوم المناعة والتشخيص.

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ومن المفترض أن يساعد المختبر الخبراء الروس على اكتشاف طرق جديدة في العلاج والوقاية من الأمراض السارية والمعدية، كما سيساهم في معرفة الأسباب المناعية التي تعيق عمليات زراعة الأعضاء والأنسجة الحيوية.

ويذكر أن الجمعية الروسية للدراسات المتقدمة، والتي تأسست عام 2012، تعتبر واحدة من المؤسسات الرائدة في روسيا في مجال الطب والعلوم المناعية، وترتكز دراساتها على 3 محاور أساسية هي: الكيمياء البيولوجية والطبية وعلوم الفيزياء والمعلوماتية.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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