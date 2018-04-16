علماء.. فوائد علاجية جديدة للفياغرا!

اكتشف علماء فوائد عقار حديث نسبيا، انتشر في السنوات الأخيرة، في معالجة أمراض السرطان.

وأظهرت التجارب المخبرية التي أجراها علماء من جامعة أوغوستا فعالية تناول عقار الفياغرا باستمرار في الوقاية من سرطان القولون.

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كما أن وجود مادة سيلدينافيل في الدم باستمرار، والتي عرفت بالاسم التجاري "فياغرا" (لمعالجة مشاكل الانتصاب لدى الرجال)، تسمح بتخفيض احتمال الاصابة بالأورام الخبيثة بنسبة الضعف، وتسرع علاج الذين تم تشخيصهم بمرض السرطان.

لكن العلماء لاحظوا فعالية تناول هذه العقاقير على الحيوانات فقط. وإذا تم تأكيد خصائص الدواء في التجارب السريرية على البشر، سيكون ذلك فرصة حقيقية للتغلب على أحد أكثر أنواع الأورام شيوعا.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو