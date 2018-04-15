اكتشاف سبب جديد للسمنة!

ساعدت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة شيكاغو الأمريكية في اكتشاف سبب جديد من أسباب السمنة.

وحول الاكتشاف قال العالم، يوجين تشانغ، أحد القائمين على الدراسة: "خلال أبحاثنا التي تتعلق بمسببات السمنة قمنا وعلى عكس المعتاد في هذا النوع من الأبحاث بالتركيز على الأمعاء الدقيقة، واكتشفنا داخلها نوعا جديدا من البكتيريا التي تلعب دورا كبيرا في عملية الهضم وزيادة معدلات البدانة".

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وأضاف العالم قائلا: "تبين لنا أن البكتيريا تنتمي إلى عائلة Clostridiaceae وتؤثر بشكل كبير على آلية امتصاص الدهون في الجسم، وذلك عن طريق إفراز إنزيمات تفكك الدهون وتسرع عملية امتصاصها بشكل كبير، وللتأكد من آلية عمل هذه البكتيريا قمنا بحقنها في أجسام فئران التجارب ولاحظنا أنها ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة أوزانها".

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر