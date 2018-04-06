الكشف عن علاقة بين الوزن وطول العمر

توصل علماء من جامعة كامبريدج إلى أن زيادة الوزن ولو قليلا لها تأثير حاسم في طول العمر.

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وخضع لدراسة العلماء 4 ملايين شخص من آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مع العلم أنهم جميعا من غير المدخنين ولم يعانوا من أمراض مزمنة. وتبين أن مؤشر كتلة الجسم يؤثر بصورة مباشرة في طول العمر، حتى أن الزيادة الطفيفة في الوزن تقلص عمر الشخص.

كما أن كثرة النسيج الدهني تؤثر في جميع أجهزة وأعضاء الجسم، وقد تسبب ارتفاع ضغط الدم ومستوى السكر والكوليسترول فيه.

يذكر أن عدد الذين يعانون من الوزن الزائد والبدانة يزداد باستمرار في العالم، وبلغ حاليا 1.3 مليار شخص. ومع ذلك، لم يتمكن العلماء من تقديم أي حلول جذرية لهذه المشكلة.

المصدر: رامبلر

كامل توما