هل تحتاج المرضعات إلى طعام إضافي؟

حسم علماء أمريكيون مسألة كمية الطعام التي يجب على النساء المرضعات تناولها للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن.

وأكد الباحثون في جامعة توليدو أوهايو الأمريكية، عدم صحة المقولة التقليدية التي تدفع المرضعات لتناول طعام شخصين لتعويض النقص الحاصل في السعرات الحرارية لجسم المرأة.

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ونصح العلماء المرضعات باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن والابتعاد عن الإسراف في تناول كميات أكبر من الطعام، لأن الإفراط في تناول السعرات الحرارية الزائدة يورث أطفالهن السمنة وفترة بلوغ أبكر من أقرانهم.

وقال مينغ جي وانغ، الذي قاد فريق البحث، إن الأبحاث السابقة أكدت أن التغذية المفرطة للمرضعات تؤثر سلبا على أطفالهن في سن البلوغ والمراهقة وتسبب السمنة لديهم. وأضاف قائلا: "أثبتنا الآن أن خطر التغذية المضاعف للأمهات المرضعات يؤدي إلى أمراض خطرة أخرى لدى أطفالهن كانخفاض الخصوبة ومرض السكري".

وأثبت العلماء هذه النتائج على الحيوانات المخبرية (فئران التجارب)، وهم الآن بصدد إجراء تجارب سريرية على البشر لتأكيد هذه المعلومات الجدية.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو