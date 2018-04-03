نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الظهر

استعرض موقع "رامبلر" الروسي عدة نصائح قدّمها الأطباء للحفاظ على صحة الظهر والعمود الفقري.

يتعرض الكثيرون لمشاكل تسبب لهم آلاما مبرحة في الظهر والعمود الفقري بسبب طبيعة عملهم التي تقتضي الجلوس لفترات طويلة، أو رفع أوزان ثقيلة أحيانا، لذا ينصح الأطباء باتباع عدة نصائح بسيطة، قد تقي من تلك المشاكل وتقلل من آثارها، ومن أهمها:

- المواظبة على الرياضة والتمارين التي تساعد على تقوية عضلات الظهر كالمشي والسباحة، والحرص على القيام ببعض تمارين إحماء عضلات الظهر وخصوصا قبل البدء بالعمل الذي يقتضي الجلوس لساعات طويلة.

youtube/ Leslie Sansone's Walk at Home

- أخذ قسط من الراحة والمشي لمدة 10 دقائق بعد كل ساعة عمل يقضيها الشخص جالسا في موقع عمله.

- عدم حمل الحقائب الثقيلة أو تعليقها على كتف واحدة، وشراء الحقائب المزودة بشرائط عريضة توزع الحمل على الكتفين بشكل متساو.

- بعد رفع الأوزان الثقيلة ينصح الأطباء بالقيام بتمارين "المتوازي" أو "البار" أو "العقلة" التي ترخي عضلات الظهر وتعيد الفقرات إلى وضعها الصحي.

youtube/ 4 FITNESS ARABIA

- في حال الشعور بآلام الظهر أو العمود الفقري ينصح بالتوجه للطبيب والقيام بالفحوصات والصور الطبية المطلوبة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر