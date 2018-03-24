لأول مرة.. الفيروسات تشفي مريضا من بكتيريا قاتلة!

تمكن باحثون من جامعة ييل الأمريكية لأول مرة من علاج مريض مصاب بعدوى مقاومة للمضادات الحيوية، بمساعدة فيروسات مضادة للبكتيريا.

ويفيد موقع ArsTechnica أن المريض الذي خضع لهذه التجربة (76 سنة) كان يعاني من أم الدم الأبهرية (aortic aneurysm). وخضع المريض لعملية "جراحة ترقيعية". وبعد فترة نمت على العنصر الاصطناعي الذي تمت زراعته (الرقعة) بكتيريا من نوع Pseudomonas aeruginosa، ما أجبر الأطباء على استخدام أقوى المضادات الحيوية، بيد أن هذه المضادات لم تقض على البكتيريا بل أبطأت تكاثرها.

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وعقب ظهور اضطرابات في عمل الجهاز المناعي للمريض، لجأ الباحثون إلى طريقة العلاج بالفيروسات التي تقضي على البكتيريا والأحياء الدقيقة المقاومة للأدوية، وتترك تلك البكتيريا الضعيفة أمام المضادات الحيوية.

وتقوم الفيروسات بالالتصاق بجدران الخلايا البكتيرية المقاومة، التي تمتلك بداخلها أجهزة خاصة، تستطيع إخراج المضاد الحيوي حال دخوله إليها، قبل أن يتمكن من القضاء على مكوناتها.

واتضح أن هذه الطريقة كانت فعالة في علاج الالتهاب الذي كان يعاني منه المريض، حيث أكدت الفحوص شفاءه.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما