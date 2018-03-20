اكتشاف سبب جديد لنمو الثدي عند الذكور!

توصل علماء أمريكيون متخصصون في علوم الغدد الصماء لاكتشاف أحد أسباب النمو غير الطبيعي للثدي عند الذكور.

وخلال الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء الذي عقد في شيكاغو مؤخرا قال العلماء: "بينت أبحاثنا الأخيرة أن الاستعمال اليومي لبعض أنواع الصابون ومواد الاستحمام التي تحوي أنواعا معينة من الزيوت العطرية، يتسبب بالنمو غير الطبيعي للثدي عند الذكور".

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وأوضحوا أن "مركبات موجودة في بعض أنواع الزيوت العطرية كزيت اللافندر أو ما يعرف بالخزامى وزيت شجرة الشاي، تؤثر على عمل الغدد الصماء في الجسم، والتعرض الدائم لهذه المركبات يمنع إفراز هرمون التستوستيرون عند الذكور ويعطي تأثيرا مماثلا كما لو أن أجسامهم حقنت بهرمون الأستروجين الأنثوي".

وأشاروا إلى أن تأثير هذه المركبات على الجسم يختلف من شخص لآخر، وهناك احتمال أن هذه التأثيرات قد تنجم عن زيادة حساسية الجسم والغدد الصماء لها.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر