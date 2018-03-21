دراسة: تأثير عجيب للسمك على مرضى التصلب المتعدد

أجرى علماء دراسة حول تأثير تناول الأسماك ومكملات أوميغا-3 على حالة الدماغ ودورها في تحسين حالة مرضى التصلب المتعدد.

وأوردت مجلة "Medical Insider" تفاصيل الدراسة التي شملت 1153 شخصا في سن 36 عاما، 50% منهم مصابون بمرض التصلب المتعدد، والذي ينشط خلاله جهاز المناعة ويشغّل آلية تدمير مادة المايلين بصفتها غطاء واقيا للخلايا العصبية.

إقرأ المزيد

وقسم العلماء المشاركين في التجربة إلى مجموعتين، تناولت الأولى وجبة واحدة من السمك على الأقل في الأسبوع. أما أعضاء المجموعة الثانية فقل تناولهم للسمك عن وجبة واحدة في الشهر.

واتضح أن التناول المنتظم لوجبات السمك يخفض احتمال الإصابة بالتصلب المتعدد بنسبة 45%، ناهيك عن أنه يحسن حالة القلب والأوعية الدموية.

المصدر: فيستي.رو

يفغيني دياكونوف