 
مباشر

دراسة: تأثير عجيب للسمك على مرضى التصلب المتعدد

الصحة

دراسة: تأثير عجيب للسمك على مرضى التصلب المتعدد
Sputnik Riaami.ru
التصلب المتعدد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k01o

أجرى علماء دراسة حول تأثير تناول الأسماك ومكملات أوميغا-3 على حالة الدماغ ودورها في تحسين حالة مرضى التصلب المتعدد.

وأوردت مجلة "Medical Insider" تفاصيل الدراسة التي شملت 1153 شخصا في سن 36 عاما، 50% منهم مصابون بمرض التصلب المتعدد، والذي ينشط خلاله جهاز المناعة ويشغّل آلية تدمير مادة المايلين بصفتها غطاء واقيا للخلايا العصبية.

إقرأ المزيد
النعاس الدائم من أعراض الزهايمر علماء: النعاس قد يكون أحد أعراض مرض الزهايمر

وقسم العلماء المشاركين في التجربة إلى مجموعتين، تناولت الأولى وجبة واحدة من السمك على الأقل في الأسبوع. أما أعضاء المجموعة الثانية فقل تناولهم للسمك عن وجبة واحدة في الشهر.

واتضح أن التناول المنتظم لوجبات السمك يخفض احتمال الإصابة بالتصلب المتعدد بنسبة 45%، ناهيك عن أنه يحسن حالة القلب والأوعية الدموية.

المصدر: فيستي.رو

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة