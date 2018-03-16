ما علاقة المسكّنات بالصداع المزمن؟

اعتاد الناس على تناول المسكّنات كوسيلة سريعة للتخلص من الألم، لكن الاستخدام الخاطئ لها يؤدي إلى نتائج عكسية ويسبب آلاما مزمنة في الرأس.

وحذّرت غرفة الصيدلة الاتحادية الألمانية من خطر تناول مسكّنات الألم على اختلاف أنوعها، على صحة الإنسان.

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وقال رئيس غرفة الصيدلة في ألمانيا، أندرياس كيفر، إن خبراء الأدوية يشعرون بالقلق إزاء الإعلانات غير المصرح بها للأدوية التي لا تحتوي على نشرات طبية، وتحاول شركات الأدوية تقديمها على أنها غير ضارّة تماما.

وتمتاز معظم مسكّنات الألم بالآثار الجانبية الكثيرة، ومن أشهرها الصداع المزمن والغثيان وغيرها من الأمراض.

لذلك، ينصح خبراء الأدوية بتناول مسكنات الألم لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام متتالية، ولا تزيد على 10 مرات في الشهر. ويوصي الخبراء أيضا بشراء الأدوية التي تحتوي على نشرات توصيفية دقيقة لمسكّنات الألم.

المصدر: رامبلر

خالد ظليطو