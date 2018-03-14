الكشف عن علاقة التدخين بمرض خطير

كشف عالم فنلندي عن خطر التدخين وعلاقته المباشرة بالأمراض العصبية والنفسية التي تصيب الإنسان.

وقال الباحث، جوكو ميتونين، عضو الأكاديمية الفنلندية للعلوم، إن الذين يدخنون 10 سجائر على الأقل يوميا يتعرضون لخطر الإصابة بمرض الذهان العصبي أكثر من غيرهم من البشر.

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وأضاف ميتونين أن "دراسة واسعة النطاق كشفت أن التدخين اليومي المتكرر يرتبط بشكل وثيق بالإصابة بالذهان، خاصة لدى الأشخاص الذين بدأوا التدخين في سن مبكرة".

وشملت الدراسة 9 آلاف شخص من سكان شمال فنلندا من مواليد عام 1986، أجابوا على مجموعة أسئلة حول المعاناة العصبية والنفسية التي عانى منها المدخنون، والتي وصلت إلى درجة الإصابة بمرض الذهان.

وتعد الوقاية ومنع تدخين المراهقين، بحسب الباحث الذي نشر دراسته في مجلة " Acta Psychiatrica Scandinavica "، من أهم العوامل التي تؤثر إيجابا على صحة الشباب العقلية والجسدية.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو