الكشف عن طريقة فعّالة لإطالة العمر وفقدان الوزن!

أثبت علماء هولنديون أن ممارسة التمارين الرياضية أقل فاعلية في عملية إنقاص الوزن مقارنة باتباع نظام حمية غذائي.

واستنتج علماء من جامعة جرونيغن في هولندا، أن استهلاك أطعمة ذات محتوى منخفض من الدهون وكميات صغيرة من السعرات الحرارية يمنع شيخوخة الجهاز العصبي المركزي.

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وأظهرت التجارب التي استخدمت كائنات نموذجية كالقوارض، أن الشيخوخة والسمنة تصاحبهما التهابات مزمنة في مناطق معينة من الدماغ بما في ذلك (الوطاء والجسم الثفني والقبو الدماغي). وتلعب الخلايا العصبية المكروية دورا أساسيا في تدمير وابتلاع الخلايا المناعية.

وأخضع العلماء فئران التجارب لحميتين غذائيتين، واحدة تعتمد على نظام غذائي عالي الدهون والأخرى تحتوي على نسبة منخفضة منها.

فتبين أن الطريقة الأكثر فعالية للحد من نشاط الخلايا المكروية في الدماغ (المرتبطة بالشيخوخة والسمنة)، هي اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والسعرات الحرارية.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو