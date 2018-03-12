روسيا بصدد تشكيل قاعدة للبيانات الجينية

وقع معهد "سكولكوفو" الروسي للعلم والتكنولوجيات ومركز الوراثة الطبي الروسي في فبراير الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع " CoBrain ".

واتفق الجانبان على التحليل المشترك للبيانات الجينية وتشكيل قاعدة لتلك البيانات.

وقال رئيس ومركز الوراثة الطبي سيرغي كوتسيف "سنتلقى بعد عام واحد نتائج لا يحتاج إليها العلم فقط فحسب بل والممارسات الطبية. وإننا نأمل بإعداد خدمة يمكن أن يستعين بها الأطباء في مختلف الأقاليم الروسية.

وأوضح أن الأطباء سيستعينون بالخدمة المذكورة للتعرف السريع على هذا المرض أو ذاك وتفسيره بسهولة ليعرفوا جوهر مشكلة طبية يواجهونها.

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وقال سيرغي كوتسيف إن فحوص المرضى في المختبرات ومركز الوراثة الطبي ستشكل أساسًا لقاعدة البيانات المراد استحداثها، ثم ستسلم تلك البيانات إلى معهد "سكولكوفو" للعلم والتكنولوجيات دون أن ترتبط بأسماء المرضى.

وكان رئيس معهد "سكولكوفو" الأكاديمي ألكسندر كوليشوف قد أشار في وقت سابق إلى أن مشروع " CoBrain " سيساعد أطباء المستشفيات والمختبرات في التركيز على جوهر عملهم. أما جمع المعلومات الجينية فسيساعد أطباء أمراض الوراثة في تفسير نتائج الاختبارات الجينية وسيرفع نوعية الخدمات الطبية بشكل عام".

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف