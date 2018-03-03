في يومه العالمي.. نصائح للحفاظ على السمع!

قدم أخصّائيّ روسي مجموعة من النصائح للعناية بالأذنين والحفاظ على السمع، بمناسبة يومه العالمي الذي يصادف 3 مارس من كل عام.

وحدد ألكساندر سلافسكي، الأستاذ المشارك في قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة، في جامعة موسكو الطبية الأولى، العوامل الأساسية التي تؤثر على جودة السمع مع تقدم العمر، مثل الضجيج القوي وموت الخلايا الشعيرية (المستقبلات الحسّية لجهاز السمع لدى كافة الفقاريات).

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وينصح الأخصائيّ الروسي بالابتعاد عن الضجيج قدر المستطاع، وتخفيض درجة الصوت عند استخدام سماعات الأذن للاستماع إلى الموسيقا، واستخدام الشبابيك العازلة في المنازل المطلة على أماكن الازدحام العامّة.

ونوه الطبيب الروسي إلى المخاطر الكثيرة، التي تحدث يوميا في عصرنا الحالي، جراء التعرض للضجيج المستمر، والتي لا تقتصر على مشاكل السمع فحسب، بل تتعداها لتصل إلى أمراض عصبية خطيرة وأمراض القلب وأمراض الأجهزة الحيوية الأخرى في جسم الإنسان.

كما ينصح سلافسكي في النهاية، بزيارة طبيب الأذن والأنف والحنجرة مرة كل سنة، حتى لو كان الإنسان لا يشكو من أي أمراض في هذه المنطقة الحساسة.

المصدر: تاس

خالد ظليطو