بالنظر لضحالة المعلومات المنشورة عن إصابة الرجال بسرطان الثدي، فإن خطر إصابتهم به أعلى من النساء.

بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة الذي يصادف يوم 28 فبراير من كل سنة، أشار مركز السرطان الألماني "DKFZ" إلى أن سرطان الثدي يصيب الرجال أيضا. لذلك يقترح خبراء المركز الإكثار من نشر المعلومات الوافية عن هذا المرض.

بالطبع يصيب سرطان الثدي الرجال أقل من النساء، ففي عام 2017 سجلت في ألمانيا 71.9 ألف إصابة بين النساء و700 فقط بين الرجال. ولكن يجب على جميع الرجال أن يدركوا بأن هذا المرض يمسهم أيضا. قلة المعلومات المنشورة عنه يؤدي إلى اكتشاف المرض في مراحله الأخيرة وهذا يعني أن نسبة الشفاء منه تنخفض كثيرا.

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هذا وتنشط في ألمانيا جمعية خاصة تحت اسم "سبعة رجال مصابين بسرطان الثدي"، وتهدف هذه الجمعية إلى مساعدة المصابين بهذا المرض في اختيار الطبيب المعالج وطريقة العلاج بالإضافة إلى مساعدتهم نفسيا.

ويعتبر وضع الرجال الذين يعانون من سرطان الثدي صعب جدا، وذلك لعدم دراسته بصورة مفصلة بسبب ندرته وعدم وجود توصيات بشأن كيفية علاجه، الأمر الذي يؤدي إلى بروز مشكلات في البيئة الاجتماعية.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما