هل هناك علاقة بين الأمومة والشيخوخة المبكرة؟

توصل العلماء في جامعة "جورج مايسون" الأمريكية إلى استنتاج مفاده بأن ولادة الطفل تؤدي إلى شيخوخة لدى المرأة لمدة 11 عاما.

وقالت صحيفة " Science Alert " إن علماء الجامعة أجروا دراسة بهذا الشأن حيث استفادوا من المعلومات التي حصلت عليها أعوام 1999 – 2002 مؤسسة NHANES نتيجة إظهار عوامل خطر الإصابة بمختلف الأمراض.

وقام علماء NHANES آنذاك بتحليل نماذج للحمض النووي أخذت لدى ألفي امرأة في سن الإنجاب حيث ركزا على حالة أطراف الكروموسومات (التبلوميرات) المسؤولة عن حماية الجينات أثناء انشطار الخلية.

واتضح أن أطراف كروموسومات الأمهات تقتصر كثيرا، ما يدل على التسارع في شيخوختها. وصارت النساء المشاركات في التجربة اللواتي أنجبن طفلا واحدا يمتلكن أطراف كروموسومات يقل طولها المتوسط بنسبة 4.2% عما هو عليه لدى نساء لم ينجبن. ويعني ذلك أن النساء الأوائل ينعدم لديهن 116 زوجا للقاعدة، ما يناسب الشيخوخة لمدة تزيد عن 10 أعوام.

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ولاحظ العلماء أن طول أطراف الكروموسومات الذي سجل لدى الأمهات يقل عما هو عليه عند النساء المدخنات والمصابات بالسمنة. كما لاحظوا أن تقليل عدد المناطق المحمية في الحمض النووي يتوقف مباشرة على عدد الأطفال الذين أنجبتهم المرأة.

فيما قال العلماء إن تلك العلاقة لم تأخذ بالحسبان عوامل أخرى قد تؤثر على طول أطراف الكروموسومات.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف