علماء يكشفون التوحد بفحص سريع!

طور باحثون بريطانيون اختبارا سريعا للدم يكشف عن أمراض اضطرابات الدماغ العصبية لدى الأطفال مثل التوحد.

ويعتقد علماء جامعة ورك البريطانية، أن فحص الدم الذي يظهر البروتينات التالفة في البلازما، يمكن أن يساعد على الكشف المبكر لاضطرابات الدماغ المختلفة.

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كما يمكن الحصول على العديد من المؤشرات المرضية الدماغية، من فحص البول الذي يظهر بعض العيوب الخلقية الخفية بواسطة التحاليل المخبرية لتفاعلات الأكسدة على التيروسين (حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج عدة أنواع من الهرمونات).

وأكدت البيانات التي تم الحصول عليها من فحص عينات بلازما الدم وبول مجموعة من الأطفال، إمكانية استخدام نتائجها الدقيقة لعلاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية مختلفة في وقت مبكر، وتجنيبهم العديد من تبعيات تطور الأمراض.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو