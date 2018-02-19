ابتكار عقار يوقف تطور التهاب المفاصل

يعمل العلماء على ابتكار دواء قادر على إنهاء آلام الملايين الذين يعانون من التهابات المفاصل، على شكل حقنة بعدها تنخفض عمليات تبديل مفاصل الورك والركبة.

يشكل البروتين أساس هذا الدواء كونه يحفز الغضروف على التجدد ويخفض من التهاب المفصل. اختبر العقار الجديد على الفئران والخلايا البشرية وكانت النتائج إيجابية. والآن يعمل علماء جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس آنجلوس على اختبار الدواء سريريا على المرضى الذين يعانون من التهابات المفاصل.

بحسب المبتكرين، يسمح هذا الدواء بتأجيل أو إلغاء العمليات الجراحية المقررة، التي لها مخاطر عديدة وأعراض جانبية مختلفة.

الأطباء حتى اليوم يصفون للمرضى أدوية ومسكنات تعمل فقط على تخفيف مستوى الألم، ولها أعراض جانبية عديدة مثل قرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم وحتى الجلطة الدماغية. أي أن الدواء الجديد سيغير جذريا طريقة علاج التهاب المفاصل، علاوة على إمكانية استخدامه في علاج التهابات أخرى بما فيها الالتهابات شبه الروماتيزمية.

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تقوم طريقة العلاج بهذا الدواء، على حقن بعض جزيئاته في الغضروف مباشرة، حيث بحسب الدكتور دينيس يفسيينكو أحد مبتكري الدواء، هذا يكفي لتجدد الغضروف وتخفيف الألم في نفس الوقت.

عند اختبار العقار على خلايا الغضروف البشري في المختبر، بدأت تتكاثر بسرعة. وعندما اختبرت على الفئران المخبرية التي تعاني من تلف غضروف ركبها أظهر الدواء فعاليته في علاج الإصابات الشديدة أيضا.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما