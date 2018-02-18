ما علاقة الطول بالسكتات الدماغية؟!

توصل علماء من جامعة كوبنهاغن الدنماركية إلى نتائج تربط بين معدل طول القامة في الصغر واحتمال الإصابة بالسكتات الدماغية.

وقال العلماء في مقابلة مع مجلة Science daily العلمية: "خلال دراساتنا التي تتعلق بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية وأسبابها، قمنا بالتحقق من البيانات الصحية لنحو 300 ألف شخص ولدوا ما بين 1930 و 1989، وتحققنا من العديد من العوامل والمؤشرات الصحية التي قد تسبب تلك الأمراض، كالعوامل الجينية والإصابة بأمراض معينة وحتى معدلات النمو في الصغر".

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وبعد معاينة البيانات توصل العلماء إلى نتائج تظهر أن الأشخاص الذين عانوا من مشاكل في النمو في الطفولة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية في الكبر بمعدل 11%.

ونوه العلماء إلى العديد من العوامل الأخرى التي قد تؤثر على إصابة الإنسان بأمراض القلب والشرايين، كالعوامل الوراثية والالتهابات الحادة ومعدلات الإجهاد ونوعية الغذاء.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر