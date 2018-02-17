ابتكار ضمادات فريدة لعلاج الحروق

عرض علماء من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في روسيا ضمادات تسرع نمو خلايا الأنسجة التالفة واستعادتها، وتمنع تكون الندوب في أماكن الحروق الشديدة.

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وتمكن العاملون في مختبر "مواد النانو غير العضوية" التابع للجامعة من ابتكار ضمادة متعددة الطبقات، من ألياف النانو ومادة Polycaprolactone وأغشية نشطة بيولوجيا وذات خصائص ميكانيكية محددة تتفق والنشاط الحيوي للجسم.

وتتمتع الضمادة بتأثير مضاد للبكتيريا، عن طريق إدخال الفضة النانوية أو المضادات الحيوية وزيادة نشاطها على حساب المحاليل العضوية (-COOH)، فيما تمنحها بروتينات بلازما الدم خواص علاجية فريدة.

وتتميز الضمادات بعدم الحاجة إلى إزالتها من المنطقة المصابة، فهي تسرع في عملية الشفاء وتجديد الأنسجة التالفة.

المصدر: نوفوستي

كامل توما