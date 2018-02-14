الحصبة تستعر من جديد في فرنسا

حذرت السلطات الصحية في فرنسا من وباء الحصبة الذي بدأ ينتشر من جديد منذ أواخر العام الماضي.

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ووفقا للموقع الإلكتروني الفرنسي " France 3 Nouvelle Aquitaine "، فإن حمى الحصبة أصابت 213 مواطنا فرنسيا في منطقة آكيتين الجديدة (أكبر منطقة إدارية في الجنوب الغربي لفرنسا).

وأعلن الموقع أيضا عن وفاة رجل أصيب بالحصبة وكان يتعالج في مستشفى بواتييه، ونقل 57 مصابا إلى المشافي، بينما يعالج الآخرون في منازلهم.

وتعتبر الحصبة من الأمراض المعدية الخطيرة، إذ تؤثر على الجلد والملتحمة وعلى أجهزة الهضم والتنفس والأعصاب لدى الإنسان. ويموت سنويا بسبب هذا الوباء أكثر من 150 ألف شخص معظمهم من الأطفال دون سن الـ 10.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو