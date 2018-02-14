توصل علماء من كلية الأطباء الملكية في لندن إلى أن ألعاب الفيديو تساعد في علاج الفصام وبعض الأمراض النفسية.

وكشف العلماء تلك النتائج بعد تجارب أجروها على 12 شخصا يعانون من الفصام وبعض المشاكل النفسية التي تتعلق بالهلوسة أو صعوبة النطق.

إقرأ المزيد

وأثناء التجارب، قام العلماء بوضع المشاركين في كبسولات خاصة للرنين المغناطيسي لمراقبة نشاطهم الدماغي، وطلبوا منهم أن يلهوا بلعبة فيديو خاصة، يقومون من خلالها بإجراء عملية هبوط لصاروخ فضائي على سطح أحد الكواكب، حيث اعتمدت سرعة هبوط الصاروخ على قوة تركيز المشارك وشدة نشاطه الدماغي أثناء فترة الاختبار.

وبعد الانتهاء من كل جولة لعب، قام الخبراء بمعاينة التخطيط الإلكتروني للنشاط الدماغي لكل مشارك، وطرحوا عليه بعض الأسئلة التي تتعلق بحالته النفسية، حيث تبين أن المشاركين الذين بذلوا جهدا نفسيا أكبر وحاولوا التركيز على اللعبة، شعروا بعد جولة اللعب براحة نفسية كبيرة، وخفة حدة ووتيرة الهلوسات التي كانت تراودهم، حتى أن المراكز العصبية في أدمغتهم باتت تعمل بشكل أكثر انتظاما.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر