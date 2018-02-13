الأول في العالم.. روسيا تطور ليزرا فريدا لمحاربة الفيروسات

في خطوة هي الأولى من نوعها في عالم معالجة الفيروسات، تمكن علماء من أكاديمية العلوم الروسية من تطوير جهاز ليزري يقضي على أنواع من الفيروسات المسببة للسرطان.

وأفاد موقع "روسكايا بلانيتا" بأن "الجهاز الجديد الذي لا يوجد له نظير في العالم بعد، يعتمد على تقنيات خاصة مصممة لتوجيه صدمات إشعاعية ليزرية لبعض أنواع الفيروسات التي تتسبب بضعف المناعة والعديد من الأورام في الجسم".

إقرأ المزيد

ومن أهم الفيروسات التي يتعامل معها هذا الجهاز هي تلك التي تسبب "الورم الحليمي البشري" "Papilloma"، والتي غالبا ما يتسبب وجودها في الجسم بظهور سرطانات عنق الرحم عند النساء.

ويؤكد مطورو الجهاز أن اختراعهم الجديد يعتبر خطوة علمية مهمة في عالم علاج الأورام، وخصوصا سرطانات الرحم عند النساء، والتي تهدد حياة ما يقارب 6 آلاف امرأة سنويا في روسيا وحدها.

المصدر: فيستي.ر و

أسعد ضاهر