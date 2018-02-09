التعرق بعد الطعام علامة لمرض خطير

حذّر الأطباء من التبعيّات الصحية لظاهرة التعرق بعد تناول طعام ساخن أو حار.

وتعد ظاهرة التعرق بعد الطعام، برأي الكثير من الأطباء، ردّ فعل طبيعي للجسم، إلا أنها يمكن أن تنبئ بمشاكل صحّية تتطلب فحصا طبيا.

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وترتفع حرارة الجسم عادة بعد تناول الأطباق الساخنة أو الحارة، وبالتالي تنشط مسامات الجسم وتفرز العرق بشكل طبيعي.

ويرجع الأطباء ظاهرة العرق الغزير بعد تناول الطعام إلى إمكانية الإصابة بمتلازمة فراي، وهي اضطراب عصبي نادر يسببه ضرر يصيب الغدة النكافية المسؤولة عن صنع اللعاب، أو بسبب ضرر يحدث للعصب الأذني الصدغي.

كما يحذر الأطباء من ظاهرة التعرق بعد الطعام لأنها من عوارض مرض السكّري أو باركنسون (من أمراض الدماغ التنكسية التي تؤدي إلى الموت).

المصدر: رامبلر

خالد ظليطو