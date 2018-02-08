"البطاطا المقلية" تعالج الصلع

اقترح باحثون مكافحة مشكلة تساقط الشعر بمساعدة المواد الكيميائية التي تحتويها البطاطا المقلية.

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وتمكنت مجموعة من الباحثين اليابانيين، بحسب مقالة نشرتها صحيفة ميترو، من زراعة بصيلات الشعر باستخدام ثنائي ميثيل السيلوكزان، المادة التي تضاف إلى البطاطا المقلية لكي لا تفرز رغوة أثناء القلي.

وزرع باحثون من جامعة يوكوهاما اليابانية 5 آلاف بصيلة شعر لفئران التجارب، حيث نمت لديها حزم الشعر بعد عدة أيام من الزراعة. وأثبتت التجارب الأولية صلاحية هذه الطريقة في زراعة الشعر لدى الإنسان.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو