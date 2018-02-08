حب الشباب علامة مرض خطير

يرى أطباء الأمراض الجلدية أن ظهور حب الشباب بمثابة إنذار مبكر لأمراض نفسية خطيرة.

وتأكدت تخمينات الأطباء بعد ظهور نتائج الفحص الأولى لمرضى خضعوا لمراقبة أطباء نفسيين، والتي تكشف علاقة حب الشباب بأمراض الجهاز العصبي.

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وينصح العلماء بزيارة طبيب الأمراض الجلدية فور ظهور العلامات الأولى لحب الشباب إن أمكن، لأن التشخيص المبكر لا يساعد على علاج البشرة فقط، بل يجنّب المرضى اضطرابات نفسية خطيرة.

ويشير أطباء الجلد في كندا وبريطانيا إلى أن نسبة الإصابة بالاكتئاب لمن يعانون من حب الشباب في السنة الأولى تبلغ حوالي 65% أكثر من الأشخاص الأصحاء. ويستمر خطر ظهور أشكال خفيفة ومتوسطة من الاضطرابات النفسية في السنوات الخمس الأولى للمصابين بحب الشباب.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو