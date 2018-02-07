عقار جديد يعيد الأمل لمرضى الإيدز

طوّر علماء الفيروسات عقارا جديدا لعلاج الإيدز، يحول تناول جرعة واحدة منه دون انتشار فيروس نقص المناعة لمدة شهر كامل.

ويمنع هذا العقار انتقال مرض نقص المناعة لأشخاص آخرين لمدة أسبوعين بعد تناول جرعة واحدة منه. ويسعى علماء الفيروسات الأمريكيون من خلال هذا العقار إلى إطالة عمر حاملي الفيروس، مع حياة خالية من الآثار الجانبية التي تتسبب بها أدوية الإيدز التقليدية.

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وطور العالم هوارد جندلمان وزملاؤه من جامعة نبراسكا الأمريكية عقار الإيدز الجديد بتعديل أحد الأدوية التقليدية لهذا المرض، بإطالة مفعول جرعة واحدة باستخدام جسيمات نانوية بوليميرية تكفي الجسم لمدة شهر كامل وتحدّ من تكاثر الفيروس فيه.

وأثبت العلماء فعالية العقار الجديد على فئران التجارب التي أظهرت قابلية كبيرة في التصدي لانتشار الفيروس لمدة شهر، مع الحفاظ على العمليات الحيوية لجسمها دون ملاحظة أي آثار جانبية.

ويأمل الأطباء في إثبات مفعول العقار الجديد بعد التجارب السريرية على القردة ومن ثم على الإنسان، للبدء في وصفه كعقار سليم وخال من الأعراض الجانبية لمرضى الإيدز.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو