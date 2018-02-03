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اكتشاف ضرر غير متوقع لزيت عباد الشمس

الصحة

اكتشاف ضرر غير متوقع لزيت عباد الشمس
Sputnik Николай Хижняк
اكتشاف ضرر زيت عباد الشمس
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اكتشف علماء أن استخدام زيت عباد الشمس وزيت السمك لفترة طويلة قد يؤدي إلى مشكلات جدية في الكبد.

ويفيد موقع ميديكال إكسبريس بأن علماء من جامعة غرناطة توصلوا إلى هذا الاكتشاف، بعد تحليل معقد وشامل لرد فعل أكباد الفئران المخبرية بعد إعطائها زيوت عباد الشمس والزيتون والسمك لفترة طويلة.

وقام العلماء عقب ذلك بقياس طول التيلوميرات "Telomere" (أطراف الكروموسومات، قصرها مرتبط بالشيخوخة وزيادة طولها بالسرطان) وتابعوا التغيرات التركيبية والعضوية فيها بمساعدة مجهر إلكتروني.

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واتضح للباحثين أن حالة أكباد الفئران التي تغذت على زيت الزيتون أفضلها لدى تلك التي أعطيت زيت عباد الشمس، حيث ظهر لديها تليف وتغيرات بنيوية.

أما الفئران التي استهلكت زيت السمك فقد زادت عندها عمليات التأكسد المرتبطة بالتقدم بالعمر وتغير طول التيلوميرات وبطء عملية التنفس. كما أن تناول زيت عباد الشمس وزيت السمك زاد من خطر الإصابة بمرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.


المصدر: نوفوستي

كامل توما

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