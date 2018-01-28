الشطائر الجاهزة تهدد البشرية!
ZUMAPRESS.com-© Armando Brown
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حذر علماء من جامعة مانشستر البريطانية من خطر محدق بالبشرية بسبب الشطائر المعبأة.
ووجد العلماء أن الشطائر الجاهزة المستخدمة في وجبات الفطور، تسبب تلوثا في البيئة أكثر مما تسببه المنشآت الصناعية. وتشكل نفايات الطعام الناتجة عن تصنيع الشطائر الخطر نفسه، الذي تسببه عوادم 8 ملايين سيارة على الطرق العامة.
كما حدد العلماء شطيرة "البيض والنقانق" واعتبروها الأكثر "قذارة" في قائمة أكثر المواد تلويثا للبيئة، لأنها تنتج ما يقارب من 1.441 غراما من غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويشكل البلاستيك السام المستخدم في تغليف الشطائر مع غيره من المواد الضارة التي لا تتحلل لدى دفنها في التربة نسبة تتراوح مابين 10 و12% من الملوثات البيئية المختلفة.
المصدر: لايف رو
خالد ظليطو
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