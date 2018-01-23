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"طفرة فيروسية" تتحول إلى لقاح لأكثر الأمراض انتشارا!

الصحة

ZUMAPRESS.com-Aditya Irawan
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ابتكر علماء الأحياء لقاحا جديدا، من فيروس متحول، يعالج عدة أمراض في آن واحد.

وذكرت مجلة "Science" أن أخصائيي الفيروسات من الولايات المتحدة والصين اخترعوا لقاحا فريدا ضد الإنفلونزا، يتميز بخصائص علاجية للأورام السرطانية.

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وتدخل في تكوين هذا اللقاح "طفرة فيروسية" متحركة، قادرة على قمع استنساخ أي فيروس مرضي، إضافة إلى قدرتها على مكافحة الأورام السرطانية.

ويبدأ عمل هذا العقار داخل الخلايا بعد بضع ساعات من حقن جسم الإنسان به، مما يدل على أنه أحد أهم عوامل المناعة المضادة للفيروسات. ويقوم الخبراء في الوقت الحالي بإجراء التجارب على الحيوانات للتحقق من فعالية العقار.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

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