تطوير حبوب منع حمل للرجال من "سم الفيلة"!

يعمل فريق من الباحثين على تطوير أقراص منع حمل للرجال باستخدام مستخلص نباتي يعتمده الصيادون الأفارقة عادة كسم يوضع في السهام التي تطيح بالفيلة.

وتحتوي الأقراص على نسخة معدلة كيميائيا من المستخلصات النباتية السامة التي تسمى "ouabain" والتي يستخدمها الصيادون الأفارقة لإسقاط الفريسة.

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وقام الباحثون بإجراء اختبارات على الفئران حيث أثبتت النتائج أن العقار قادر على كبح الخصوبة لدى الذكور من خلال إعاقته لقدرة الحيوانات المنوية على السباحة.

ويؤكد الباحثون أن آثار العقار متقلبة نظرا لأنه يؤثر فقط على الخلايا الناضجة.

ويتواجد مركب "ouabain" في اثنين من النباتات الأفريقية وهي النبتة الخشبية المتسلقة "ستروفانتوس" من الفصيلة الدفلية، ونبات الثبيرة.

وتستخدم قبائل البوشمن في كينيا هذا المركب السام في رؤوس السهام التي تمكن الصيادين من إسقاط الفيلة.

وأظهرت الدراسات السريرية السابقة أن مركب "ouabain" قادر على كبح الخصوبة عند الرجال. ومع ذلك، فإنه لا يعد الخيار الأمثل ليعتمد كوسيلة لمنع الحمل لدى الرجال باعتبار أنه غير آمن ويضر بأنسجة القلب.

وقام العلماء الأمريكيون من جامعة مينيسوتا بتعديل مركب "ouabain" لإخراج المواد الكيميائية التي قد تكون قاتلة، ويأمل فريق البحث في أن يتمكنوا الآن من تطوير حبوب منع الحمل للرجال لتكون آمنة وفعالة.

المصدر: ذي صان

فادية سنداسني