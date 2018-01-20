الربو يهدد العالم

حذر الأطباء والباحثون من خطر الانتشار الكبير لمرض الربو في العالم في السنوات الأخيرة.

وأجرى باحثون من الجمعية الأمريكية لـأمراض الصدر بحثا درسوا فيه إحصائيات طرق التنبؤ بأمراض الجهاز التنفسي، وتوصلوا بعد عدة أشهر من دراسة البيانات إلى أن حوالي 16 مليون شخص يراجعون المراكز الطبية للحصول على علاج لنوبات الربو المختلفة.

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وقد أثرت الزيادة في عدد الإصابات بمرض الربو على تكلفة العلاج للمريض الواحد حيث وصلت، العام 2016، إلى حوالي 3266 دولارا. وبلغت قيمة النفقات التي دفعتها شركات التأمين لعلاج المصابين بهذا المرض أكثر من 80 مليار دولار خلال العام الماضي.

كما أن الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بالربو في روسيا أثارت قلق العلماء أيضا، إذ بلغت نسبة الإصابات 10% على الأقل بين البالغين و15% بين الأطفال. ويمكن أن يؤدي النقص الحاد في عقاقير معالجة هذا المرض إلى نهايات مأساوية، فـ 80% من وفيات الأطفال بالربو تحدث في عمر يتراوح ما بين 10 إلى 16 عاما.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو