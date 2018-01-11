خطر الإدمان يبدأ من السيجارة الأولى

رصدت دراسة لباحثين بريطانيين بالأرقام كيفية تحول الأشخاص إلى الإدمان بعد تدخينهم للسيجارة الأولى.

ونشرت مجلة " Nicotine & Tobacco Research " تقريرا حذر فيه العلماء البريطانيون من الإدمان على التدخين الذي يسيطر على ما يقرب من 60 إلى 70% من الناس بعد تجريبهم السيجارة لأول مرة.

dpa-Sebastian Kahnert

وقال الباحث بيتر هاجيك من جامعة الملكة ماري في لندن: "يعد الانتقال من التجارب الأولى للمواد المخدرة إلى الاستخدام اليومي المستمر من أهم المعالم الأساسية في تطور حالة الإدمان، لأن المتعة تتحول إلى حاجة جسدية. ونحن بحاجة إلى التركيز على الحيلولة دون تعرض الأشخاص للإغراء بتدخين السيجارة الأولى التي تحولهم مباشرة إلى مدمنين".

وقد استطاع الباحث هاجيك وفريقه العلمي من الوصول إلى هذه النتيجة بعد دراسة استقصائية وتحليل بيانات ثمانية استطلاعات اجتماعية كبرى شملت أكثر من 200 ألف شخص من جميع الفئات غير المدخنة والمدخنة.

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وبينت نتائج البحث أن احتمال حدوث الإدمان على التدخين مرتفع جدا بعد تجريب السيجارة الأولى، إذ بلغت نسبة المدمنين ما بين 60 إلى 70% بعد التجربة الأولى، وهذه نسبة خطيرة بحسب الباحثين وهي نسبة مقاربة للمدمنين على أقوى المواد المخدرة كالكوكايين والهيرويين. لذلك ينصح الخبراء السلطات الصحية المختصة المسؤولة عن مكافحة التدخين في كل بلد، على تركيز جهودها ليس على منع التدخين فقط بل العمل على الحيلولة دون تجربته من قبل اليافعين والشباب بشكل عام.

يذكر أن التدخين يعد واحدا من الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة لما يسببه من أمراض قاتلة كالانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام الخبيثة التي يموت بسببها حوالي 6 ملايين شخص كل عام، وكل اثنين من ثلاثة مدخنين يموتون عادة لأسباب تتعلق بالتدخين.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو