"مايكروسوفت" تعلم الذكاء الاصطناعي تاريخ جهاز المناعة

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن إطلاق مشروع يقضي بتعليم الذكاء الاصطناعي تاريخ مكافحة جهاز المناعة للأمراض، الأمر الذي سيسمح بكشف أي مشاكل متعلقة بصحة الإنسان في مراحلها المبكرة.

يعد جهاز المناعة آلية معقدة تضم مكونات كثيرة، من أهمها الخلايا اللمفاوية التائية التي تقوم بتخليق بروتين خاص عندما تواجه مخاطر جديدة مثل خلايا السرطان أو عدوى ما. وقد أطلقت على هذا البروتين تسمية مستقبل الخلايا التائية (T-cell receptor).

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ولكل نوع من الأمراض بروتين خاص به من مستقبلات "T-cell receptor". ومن خلال معالجة مكونات تلك البروتينات، يمكن معرفة الأمراض التي واجهها الإنسان أو يعاني منها في الوقت الراهن. ويعتبر هذا الأمر مهما جدا، لأن الاختبارات الطبية عاجزة عن اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة.

وقرر الخبراء في شركة "مايكروسوفت" تكليف الذكاء الاصطناعي بتولي تنفيذ تلك المهمة الصعبة. وتتعاون الشركة في هذا المجال مع شركة "Adaptive Biotechnologies" التي تولت مسؤولية تحقيق الجانب الحيوي للمشروع، حيث تقدم التكنولوجيا الحيوية وقواعد البيانات الخاصة بتسلسل الأحماض الأمينية في بروتين "T-cell receptor".

وسيحقق هذا المشروع في حال نجاحه ثورة حقيقية في مجال الطب، وسيساعد الأطباء في إنقاذ حياة وصحة الملايين من الناس.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف