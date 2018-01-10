ابتكار مستحضر أقوى من "الفياغرا"

ابتكر علماء من بريطانيا هلاما جديدا لعلاج العجز الجنسي لدى الذكور، حيث يحتوي على النيتروغليسيرين، ومفعوله أسرع من فياغرا بـ 12 مرة.

واختبر العلماء الهلام الجديد على 220 رجلا متطوعا قسموا إلى مجموعتين. استخدمت المجموعة الأولى الهلام الجديد والمجموعة الثانية مرهما عاديا. وقد بينت النتائج أن 44% من أفراد المجموعة الأولى حصل عندهم الانتصاب بعد مضي خمس دقائق فقط.

ويحرر الهلام عند استخدامه أكسيد النتروز، ويوسع الأوعية الدموية ويزيد من كمية الدم المتدفقة إلى العضو الذكري، بعد مضي 10 دقائق من استخدامه في المتوسط.

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ولكن ديلي ستار تشير إلى أن لهذا المستحضر آثارا جانبية، حيث شعر بعض الرجال الذين استخدموه بالصداع. بيد أن العلماء يعتقدون أن هذا يمكن تجاوزه بتغيير مكونات المرهم.

ويقول أخصائي أمراض الجهاز البولي ديفيد رالف، إن "أفضلية الهلام تكمن في سرعة مفعوله وسهولة استخدامه".

ويذكر أن أحد مبتكري "الفياغرا" البروفيسور الإنكليزي مايك ويلي ابتكر مستحضرا لمنع سرعة القذف، على شكل رذاذ يحتوي على نسبة صغيرة من مادة مخدرة تخفض من حساسية العضو الذكري إلى المستوى الاعتيادي.

ويقول ويلي إن هذا المستحضر يزيد فترة الجماع بمقدار عشر مرات، ويعتبر اختراعه "ثورة جديدة" بعد "الفياغرا" التي ابتكرت في تسعينيات القرن الماضي.

المصدر: رامبلر

كامل توما